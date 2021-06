Geistliche Musik in Kevelaer : Neue CD lädt zur inneren Wallfahrt ein

Geistliche Musik in Kevelaer

Kevelaer Rund 73 Minuten Musik bietet die „Wallfahrt nach Kevelaer“. Die Vertonung der Ballade von Heinrich Heine ist nur eines der Stücke darauf.

René Perler, Bassbariton aus der Schweiz, holt auf der Orgelempore der Kevelaerer Marienbasilika tief Luft. Gemeinsam mit Chordirektor Romano Giefer an der großen Seifert-Orgel intoniert er „Die Wallfahrt nach Kevelaer“, die berühmte Ballade von Heinrich Heine in der Vertonung des Komponisten Felix Weingartner. Perler und Giefer schaffen eine ganz besondere Atmosphäre in der Basilika, wenn sie die Geschichte des todkranken Wilhelm und seiner Mutter erzählen, die sich auf den Weg zum Gnadenbild machen.