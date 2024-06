Culturkreis Gelderland Eine neue Bühne für Rock und Blues in Geldern

Sieben Jahre und 17 Konzerte lang war das Freizeit-Center Janssen an der Dieselstraße die Heimat für den Culturkreis Gelderland. Das Souterrain des Gebäudes wurde in schöner Regelmäßigkeit zum „Gasoline Blues Club“ und lockte Freunde von mitreißender Live-Musik nach Geldern. Die müssen ihr Navi für die nächsten Veranstaltungen des Vereins neu programmieren. Seine Konzerte führt der Culturkreis künftig an der Stauffenbergstraße in Geldern durch. Die Lindenstuben sind die neue Heimat von Blues und Rock. Sie werden bei den Culturkreis-Terminen zum „Joker Rock-&Blues-Club“.