Abfallentsorgung in Geldern : Walbeckerin wehrt sich gegen neue Restmülltonne für Lagerhalle

Walbeck Martina Hüting ärgert sich darüber, dass sie seit Dezember für eine Lagerhalle eine Mülltonne bezahlen muss, obwohl gar kein Abfall anfällt.

Der Dezember begann für Martina Hütig mit einer ungeliebten Neuerung. Seit Dienstag steht an ihrer Lagerhalle mit der Adresse „An der Seidenweberei 23“ in Walbeck eine graue Mülltonne. Für die sie rund 94 Euro an Jahresgebühr bezahlen muss.

Absolut überflüssig, findet die Walbeckerin. Die Halle, insgesamt 360 Quadratmeter groß, werde zu einem Drittel von ihrem Mann für Heizungs- und Sanitärbedarf genutzt. Die restlichen zwei Drittel entfallen auf einen anderen Mieter. Insgesamt, so Martina Hütig, „fällt in der Halle kein Müll an“. Ein paar Mal im Jahr werde der Grünschnitt der Außenanlagen in einem Container abgefahren. Und was an Flaschen und Zigarettenpackungen herumliege, sammle ihr Mann ein. „Es fällt kein Müll an, und deshalb will ich weder die Tonne noch die Gebühr.“