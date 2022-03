Straelen : Ukrainerin: „Sperrt bitte den Luftraum“

Straelen Vor einigen Tagen ist Adriana Fil aus Lemberg nach Viersen geflohen. Sie wandte sich beim Benefizkonzert in Straelen an das Publikum.

Auf der Bühne lieferte gerade die Band „Tight Max“ ihren Beitrag für das Benefizkonzert, da erzählte Adriana Fil in der Geschäftsstelle des Kulturrings von ihrer Flucht aus der Ukraine . „Ich wollte erst nicht weg“, berichtete die 34-Jährige. Doch dann wurde ein Freund getötet. Nicht als Soldat. „Er war Geschäftsmann und wurde erschossen, als er russische Soldaten vom Plündern abhalten wollte.“ So entschloss sich die Frau aus Lviv (Lemberg) zur Flucht. Sie setzte ihre beiden Töchter, die eine vier Jahre, die andere drei Monate jung, ins Auto und fuhr aus der West-Ukraine 1500 Kilometer Richtung Westen. „Ich musste immer wieder stoppen, um meine Kinder zu füttern“, blickte die Mutter zurück.

Unterwegs habe sie viel Hilfsbereitschaft erfahren. Unterstützung bekommt sie auch am Niederrhein. Seit einigen Tagen wohnt sie bei Freunden in Viersen , die wiederum Kontakte nach Straelen haben. Überwältigt war sie am Freitagabend von den Menschen, die beim Benefizkonzert den Marktplatz bevölkerten. „Ich danke für eure Hilfe und für eure Gastfreundschaft“, rief sie ihnen später von der Bühne aus zu. Und fügte eine Bitte hinzu: „Bedrängt eure Regierung, dass der Luftraum über der Ukraine gesperrt wird.“ Denn wenn das geschieht, sagte sie gegenüber der RP, habe die ukrainische Armee gute Chancen im Krieg.

Die Armee, für die sich ihr 55-jähriger Vater gemeldet hat. „Es gibt so viele Freiwillige wie ihn“, sagte Adriana Fil. Vor den Rekrutierungsbüros gebe es lange Schlangen, viele seien aus dem Ausland in ihre Heimat zurückgekommen. Auch ihr Mann ist in der Ukraine. Zurzeit helfe er Flüchtlingen dabei, aus der Ost-Ukraine in die West-Ukraine zu kommen. Er werde auch kämpfen.