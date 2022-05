Partner in Europa : Freundschaft gelebt und gepflegt

Wachtendonks Bürgermeister Paul Hoene (l.) übergab ein blaues Schaf an Acignés Bürgermeister Olivier Dehaese. Foto: Norbert Prümen

Wachtendonk Am Himmelfahrtswochenende besuchten die französischen Freunde aus dem 800 Kilometer entfernten Acigné ihre Partnergemeinde Wachtendonk. Das Treffen stand im Zeichen ihrer 42-jährigen partnerschaftlichen Verbindung.

An der Freundschaft zwischen Wachtendonk und der französischen Partnergemeinde Acigné kann selbst das Coronavirus nicht rütteln. Ein Wiedersehen nach zwei Jahren stand seit Mitte vergangener Woche, zum Himmelfahrtswochenende, für die Freunde aus der Bretagne auf dem Plan.

Rund 70 Personen waren zu Gast in den Wachtendonker Familien. Besonders zu erwähnen ist hierbei die Gruppe Jugendlicher, die mitgereist war.

info Eine Dokumentation und ein blaues Schaf Geschenke Die Wachtendonker erhielten unter anderem die Dokumentation, die Guillaume Boué zum Europafest 2018 angefertigt hatte. Mit einem blauen Schaf des Künstlers Rainer Bonk überraschten die Wachtendonker ihre Gäste. Seine blaue Friedensherde steht unter der Schirmherrschaft des Europäischen Parlaments.

42 Jahre währt nun diese Freundschaft. Das 40-jährige Bestehen sollte 2020 groß gefeiert werden und fiel aus bekannten Gründen aus. Kontakt hielten die Freunde über das Netz mit E-Mails und Videokonferenzen, um sich über Aktuelles auszutauschen und um den Besuch zu planen. Nun könnte in drei Jahren bereits das 45-jährige Band der Freundschaft gefeiert werden.

Am Samstag wurde es beim Empfang zum 42. Geburtstag im Bürgerhaus hochoffiziell. Paul Hoene begrüßte erstmals in seinem Amt als Bürgermeister die Delegation. Er betonte, wie wichtig und gewinnbringend die gegenseitigen Besuche seien. „Sie sind kein Ritual, sondern ein lebendiges Zeichen der Verbundenheit und dienen dem regelmäßigen Austausch“, so Hoene. Die kommunikative Basis sei wichtiger Teil der Völkerverständigung in einem Europa, das vor neuen Herausforderungen in der Politik wie der Wirtschaft stehe.

Deutsche wie Franzosen können auf diese Weise neue Akzente setzen, am stabilen Frieden arbeiten und ihre tiefe Freundschaft stetig erneuern, so der Bürgermeister. Ganz im Sinne der europäischen Idee gehe es darum, dieses Wissen und die Erfahrungen an die junge Generation weiterzugeben. „Unsere Partnerschaft ist von unten gewachsen. Sie ist echt und geprägt von vielen Gemeinsamkeiten“, so Hoene.

Olivier Dehaese, Bürgermeister von Acigné, erinnerte an Besuche in Wachtendonk und gemeinsame Feste, so an das Europafest „E Viva Europe“ 2018. „Unsere Treffen sind Anlass zu feiern, dienen dem Meinungsaustausch bei wirtschaftlichen wie kulturellen Projekten“, erklärte Dehaese. Wichtig sei die gemeinsame Solidarität wie nachhaltige Zielrichtung, gerade in der gegenwärtigen Situation. Nie habe man gedacht, dass der Krieg auf europäischen Boden zurückkehre. Der Krieg in der Ukraine habe für eine andere Realitität gesorgt. Um so wichtiger seien daher Städtepartnerschaften, „die zu einer stabileren und friedlicheren Welt beitragen“, betonte Bürgermeister Dahaese.

Vor welchen Aufgaben Europa im 21. Jahrhundert steht, sprachen Ulf Schmidt und Stephan Hünnekens, Vorsitzende der beiden Städtepartnerschaftsvereine, an. Altbundeskanzler Helmut Schmidt hatte die europäischen Aufgaben inklusive nötige Selbstbehauptung Europas bereits im November 2000 konkretisiert: Bevölkerungswachstum, Erderwärmung, daraus entstehende regionale wie lokale Kriege, Entstehung neuer Weltmächte, Globalisierung der Finanzmärkte und der Technik.