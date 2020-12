Geldern : Falsche Firma wollte Frau aus Geldern betrügen

Eine Frau aus Geldern wurde von einer betrügerischen Firma angerufen. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Geldern Von einem weiteren versuchten Telefonbetrug hat die Polizei am Dienstag berichtet. Eine 89-Jährige aus Geldern erhielt in der vergangenen Woche einen Anruf einer ihr unbekannten Frau, die angab, dass man als Firma in die Jahre gekommene Häuser energetisch überprüfen und einschätzen wolle.

