Soko Glockenturm meldet Erfolg im Gelderland : Polizei klärt Einbruchsserie auf

Ins Pfarrheim von St. Maria Magdalena Geldern ist im August 2019 eingebrochen worden. Die Polizei prüft noch, ob diese Tat auch auf das Konto der Täter gehen könnte. Foto: Verena Kensbock

Gelderland Zwei Männer aus Geldern und Kevelaer sind in zahlreiche Schulen und Gemeindehäuser eingebrochen. Die Ermittlungskommission „Glockenturm“ kam dem Duo auf die Spur.

Weiterleiten Drucken Von Sebastian Latzel

Der Name der Ermittlungskommission war etwas irreführend. „Glockenturm“ heißt die Truppe bei der Polizei, die sich mit einer ganzen Einbruchsserie im Gelderland befasste. Denn in Kirchen gingen die Diebe nicht auf Beutezug. Da die Täter aber vielfach in Pfarrhäuser einstiegen, setzte sich der Name „Glockenturm“ bei der Polizei durch.

Jetzt konnten die Ermittler einen Erfolg melden. Zahlreiche Puzzleteilchen seien in aufwändigen Recherchen zusammengesetzt worden. So sei man auf die zwei Täter gekommen, berichtet Polizeisprecherin Corinna Saccaro. Sie sollen die Einbrüche vor allem im Gelderland, in Goch, aber auch in den Nachbarkreisen Wesel und Viersen geplant und ausgeführt haben.

Unter anderem mit DNA-Spuren konnte die Polizei den beiden insgesamt 35 Taten seit 2018 nachweisen. Der 31-Jährige aus Kevelaer und der 28-Jährige aus Geldern sind demnach zumeist als Duo auf Beutezug gegangen und hatten es vor allem auf Schulen abgesehen: 15-mal stiegen sie in verschiedene Schulgebäude ein, etwa in die Grundschulen in Winnekendonk im Dezember 2019 und in die Antonius-Grundschule Geldern in Februar. In 13 weiteren Fällen brachen sie auch in Pfarrgemeindehäuser ein. Dazu zählte beispielsweise das Issumer Gemeindebüro an der Schulstraße und das Gemeindebüro an der Gelderner Straße ebenfalls im Februar.

Auf die Spur des 31-Jährigen kamen die Kriminalbeamten auch aufgrund seiner Nachlässigkeit: Bei einer Wohnungsräumung im Oktober 2019 entdeckte der Vermieter des 31-Jährigen in der Wohnung zahlreiche Beutestücke, die die Kripo verschiedenen Einbrüchen zuordnen konnte. Schnell stellten die Ermittler fest, dass der Mann mit dem 28-Jährigen befreundet ist, der in der Vergangenheit schon mehrfach polizeilich aufgefallen war.

Der jüngere der beiden Täter wurde in Kempen bei einem Einbruch in ein Pfarrhaus auf frischer Tat festgenommen. Im August wurde der Mann zu zwei Jahren und acht Monaten Haft verurteilt. Das Urteil ist bereits rechtskräftig.

Gegen den 31-Jährigen wurde ein Haftbefehl erwirkt. „Als der Fahndungsdruck zu groß wurde, stellte er sich im vergangenen Juni der Polizei in Geldern und befindet sich derzeit in Untersuchungshaft“, so die Polizei.

Bei der Auswertung der großen Menge an Spuren förderte das LKA in Düsseldorf noch andere Treffer zu Tage. Mit DNA-Auswertungen konnte bei einer Tat auch die Beteiligung eines 33-jährigen Verwandten des Gelderners nachgewiesen werden. Der Verfahren gegen ihn wird gesondert geführt.

Auch fünf Männer im Alter von 18 bis 29 Jahren konnten im Zuge der Ermittlungen identifiziert werden und müssen sich für vier weitere Schuleinbrüche verantworten.