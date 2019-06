Straelen : Einbruch in Straelener Sporthalle

Straelen Zu einem Einbruch in eine Sporthalle in Straelen kam es in der Zeit von Freitag, 7. Juni, 20.30 Uhr bis Samstag, 8. Juni, 7.45 Uhr.

Wie die Polizei mitteilte, verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einer Sporthalle an der Fontanestraße. Da ein Fenster zu einem Trainingsraum im Erdgeschoss auf Kipp-Stellung stand, konnten die Täter hindurchgreifen und das danebenliegende Fenster öffnen.

Im Obergeschoss wurden zwei Türen von den Tätern gewaltsam geöffnet.

Zur Tatbeute gehörten unter anderem zwei Musikanlagen, eine Funksteuerung und eine Ballmaschine.

Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen bitte an die Polizei in Geldern unter Telefon 02831 1250.

