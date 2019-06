Wachtendonk : Einbrecher steigen durch Terrassentür ein

Die Polizei sucht Zeugen. Foto: dpa/Friso Gentsch

Wachtendonk Auf noch unbekannte Art und Weise sind Unbekannte am Mittwoch zwischen 19.10 und 23.45 Uhr in eine Doppelhaushälfte auf der Eichenallee eingedrungen. Das meldete die Polizei am Freitag. Die Einbrecher durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen.

