Kaufland-Komplex in Geldern Einbrecher machen an Weihnachten Beute im Wert von 100.000 Euro

Mit großer Gewalt brachen die Täter das Dach auf, entfernten die Abdeckfolie, beschädigten die Dämmung und arbeiteten sich dann weiter bis in den Kiosk im Gebäude vor. Aus dem Kiosk entwendeten die Unbekannten die Zigaretten in der Auslage in einem Gesamtwert einer niedrigen fünfstelligen Summe. Außerdem flexten sie einen Tresor auf. Aus dem Tresor stahlen die Täter Bargeld in einer hohen fünfstelligen Summe. Insgesamt ist also davon auszugehen, dass die Einbrecher Beute im Wert von rund 100.000 Euro machten. Die Polizei vermutet laut einer Sprecherin, dass die Täter es gezielt auf den Kiosk abgesehen hatten.