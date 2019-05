Nieukerk : Einbrecher verwüsten Gartencenter in Nieukerk

Nieukerk Bisher unbekannte Täter sind am Samstag zwischen 1.05 und 1.30 Uhr in ein Gartencenter an der Kölner Straße in Nieukerk eingedrungen. Bei der Tat wurde der Alarm ausgelöst. Im Inneren des Gebäudes schlugen die Täter Löcher in mehrere Wände, um in weitere Räume zu gelangen.

