Verkehrsunfall : Pkw kollidiert mit Motorrad

Sevelen Schwere Verletzungen hat sich ein Motorradfahrer am Sonntag bei einem Unfall in Sevelen zugezogen. Ein Autofahrer hatte ihn beim Einbiegen übersehen.

Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall kurz vor 15 Uhr an der Einmündung der Issumer Straße in die Sevelener Straße (L 362). Der Fahrer eines VW Golf wollte von der Issumer Straße auf die L 362 abbiegen. Dabei übersah er einen Mann, der in einer Gruppe von Kradfahrern auf der L 362 unterwegs war. Bei dem Zusammenprall erlitt der Motorradfahrer schwere, aber laut Polizei keine lebensgefährlichen Verletzungen. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Unfallklinik gebracht. Die Strecke war während der Unfallaufnahme gesperrt. Zu den Personalien der Beteiligten machte die Polizei keine Angaben.