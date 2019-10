Bildende Kunst : Exponate aus Venloer Museum in Arcen

Arcen Im Franz-Pfanner-Haus ist ein Teil der Sammlung des Museums van Bommel van Dam zu sehen.

Ein Teil der Sammlung aus dem Museum van Bommel van Dam ist vom 27. Oktober bis 8. Dezember im Franz-Pfanner-Haus in Arcen zu sehen. Bei dieser Ausstellung ließ sich die Kuratorin des Museums von der Umgebung und Lage des Gebäudes inspirieren. Die Ruhe, das Wasser und die Erholung rund um das Franz-Pfanner-Haus spiegeln sich deshalb in der Ausstellung „Einblicke in die Sammlung des Museums van Bommel van Dam“ wider. Künstler aus der Kernsammlung des Museums wie Melle, Sander van Deurzen und Marianne van der Heijden sind vertreten. Außerdem sind namhafte Künstler wie Cas Oorthuys, Kees van Bohemen und Roger Raveel zu sehen. Die Ausstellung umfasst neben Gemälden auch vier dreidimensionale Werke.

Das Museum van Bommel van Dam, bis heute ein Städtisches Museum mit einer großen Sammlung moderner und zeitgenössischer Kunst, wird ab 2021 am Keulsepoort in der Innenstadt von Venlo zu Hause sein. Neue Heimat wird das ehemalige Postamt, das 1938 nach dem Entwurf des Architekten Hoekstra gebaut wurde und heute ein nationales Denkmal ist. Ab 2020 wird das Gebäude renoviert und im Sinne der neuen musealen Funktion umgebaut. Während der Umbauphase ist das Museum in der Stadt weiterhin mit verschiedenen Kunstprojekten und Pop-Up-Ausstellungen sichtbar. Außerdem wird Van Bommel van Dam auch in anderen Ausstellungsräumen, wie eben in Arcen, zu Gast sein. In der Klaasstraat 38 in Venlo informieren die Mitarbeiter des Museums im Infopunkt „Museum van Bommel van Dam“ über den Fortgang der Bauarbeiten, aktuelle Ausstellungen und die Kunstsammlung.