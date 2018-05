Wachtendonk: Ein Spezialist für die Präsentation von Produkten

Wachtendonk Wachtendonks Bürgermeister Hans-Josef Aengenendt und Wirtschaftsförderer Franz-Josef Delbeck ist der Kontakt zu den Firmen am Ort wichtig. Der jüngste Besuch galt der Firma "Zeitnah" im Gewerbegebiet Ostring.

Im März 2017 sind Firmeninhaberin Doris Saberniak und ihr Team in die 900 Quadratmeter große Produktionshalle gezogen. Die Firma befasst sich mit Produktpräsentationen und Verkaufsförderung im großen Stil. "Internationale Messen und Ausstellungen bieten immer eine fokussierte Möglichkeit zur Unternehmenspräsentation, Kundenbindung und -gewinnung", so Doris Saberniak. "Eine professionelle Verkaufsförderung schafft einen stimmigen Kontext und Dekoration gibt den Produkten den rechten Rahmen." Die Firma konzipiert, baut und dekoriert komplette Messestände und Schaufenster. Ebenso werden einzelne Produkte für zum Beispiel Fotoshootings in Szene gesetzt. Die Auftritte von "Zeitnah" findet man bei verschiedensten Veranstaltungen, wo sie für den kompletten Außenauftritt verantwortlich ist. Das betrifft Konzept, Werbung und Grafik genauso wie Ausstattung und Teilnehmermanagement. Ob Jubiläumsgala großen Stils oder kleinere Hausmessen als Plattform für Geschäftspartner, Lieferanten und Kunden - man ist gefragt. Ohne ausgeklügeltes Konzept gehe da allerdings nichts, heißt es. Eigene Produktdesigner, Grafiker und Techniker liefern von der Idee über den Entwurf die fertig umgesetzte Lösung auch bei einem sehr engen Zeitrahmen. "Die Auftragsbücher sind voll, und wir sind gut beschäftigt", so Doris Saberniak. Als besondere Stärke schätzt sie an ihrer Firma neben der professionellen Produktpalette auch die von den Mitarbeitern akzeptierte Flexibilität, was die Arbeitszeiten betrifft. "Oft kommen abends Aufträge herein, die am nächsten Tag fertiggestellt sein müssen. Das verschafft uns eine gesunde Konkurrenzfähigkeit und darüber hinaus einen guten Ruf in der Branche."