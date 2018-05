Straelen: Ein Sonntag voller Musik auf dem Woltersberg

Straelen Einen gelungenen musikalischen Tag erlebten Besucher wie Chormitglieder am Woltersberg in Straelen. Der Männergesangverein "Concordia" Straelen (MGV) hatte zum beliebten Frühjahrssingen eingeladen.

Und aus allen Ecken reisten die befreundeten Chöre an, um gemeinsam in die Saison zu starten.

Als Frühjahrssingen deklarierte "Concordia"-Vorsitzender Heinz Sprünken das Treffen der sangesfreudigen Gäste in seiner Moderation. Fast hochsommerliche Temperaturen herrschten vor, so dass der große Fallschirm über dem idyllischen Innenbereich des Partyhofes von Peter Borghs für angenehme Temperaturen sorgte. Alle zwei Jahre steht ein solches Treffen auf dem Programm. "Das Wetter ist das A und O", sagt dazu Björn Wenzel vom MGV.

Sichtlich wohl fühlten sich rund 300 Akteure, die mit viel Gesang ihr Publikum erfreuten. "Wir rechnen insgesamt mit über 600 Gästen", so der 43-Jährige. Intensiv geprobt hatte der MGV für diesen Auftritt und stimmte mit dem Weinlied "Aus der Traube in die Tonne", einem Evergreen in der Komposition von Kurt Lissmann, das Publikum ein. Traditionelles mit "Alte Kameraden" folgte. Mit einem Gospel "Sit down" bewies der MGV einmal mehr die Vielfalt seines Repertoires. Mit dem niederländischen Chorleiter Paul van Roij gelang der Bogen von traditionellen Liedern zu flotten Rhythmen. "Unser Repertoire ist querbeet aufgestellt und reicht von beliebten Volksliedern über Gospel bis Pop", so Wenzel.