Sommerveranstaltung : Trödelfans in Straelen von der Wärme ausgebremst

Zora Zander, Janne Zander, Wibke Alscher und Yvonne Zander boten am Mittwoch Kinderkleidung, Bücher und Porzellan an. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Straelen Ein Rundgang über den Schnäppchenmarkt. Manche Verkäufer sind seit 25 Jahren dabei. Es ist eine gewisse Zurückhaltung zu spüren. Auch wegen Corona.

Viele Menschen, selbst aufgebaute Tische mit gebrauchten Waren und schönes Wetter: Die Rahmenbedingungen stimmten am Mittwoch beim Straelener Schnäppchenmarkt. Nach der Corona-Zwangspause bietet er in diesen Sommerferien allen Trödelfans mittwochs die Gelegenheit, das eine oder andere Schätzchen zu einem günstigen Preis zu erwerben. Das Angebot rund um den Marktplatz lockt viele Käufer und Verkäufer.

Manche boten Kleidung zum Verkauf, andere präsentierten auf ihren Tischen Vasen, Schmuck, Puppen, Kassetten oder Möbelstücke. Mit viel Zeit und in entspannter Atmosphäre konnte man an Ständen verschiedenster Art vorbeischlendern, stöbern und in Kartons wühlen oder Kleidung anprobieren und sich mit den Verkäufern unterhalten. Neuware ist ausdrücklich ausgeschlossen, so werden der Charakter und die Vielfalt des Marktes beibehalten.

„In diesem Jahr verkauft sich unsere Kinderkleidung nicht so gut, dafür aber die Bücher und das Porzellan“, erklärt Yvonne Zander, die mit ihrer Familie auf dem Markt verkauft. Von Bildern über Süßigkeiten bis hin zu Brettspielen: Alles ist auf dem Markt und in den Nebenstraßen zu finden. Auch die umliegenden Geschäfte wie das Blumenhaus Gatzweiler stellten kleine Schnäppchen vor ihrem Laden aus.

Manche Verkäufer sind seit 25 Jahren dabei und freuen sich jedes Jahr aufs Neue. Trotzdem sei der Trödelmarkt, im Vergleich zu früher, nicht ganz so gut besucht. „Wahrscheinlich sind viele Menschen noch sehr vorsichtig wegen Corona, oder es ist einfach zu heiß. Normalerweise haben wir uns immer um 5 Uhr morgens angestellt, um einen Platz in der Mitte zu bekommen. Heute hat es gereicht, gegen 7 da zu sein“, sagt Zander.

Relativ früh am Morgen kommen schon die ersten Käufer, jedoch sei es zwischen 9 und 10 Uhr am vollsten. Auch der parallel auf dem Kirchplatz stattfindende Kinder-Trödel ist zu dieser Zeit am besten besucht. Viel zum Stöbern boten auch die jungen Teilnehmer. Alle bis 14 Jahre durften dort ihre alten CDs, Spielsachen und vieles mehr auf ausgebreiteten Picknick-Decken rund um die Pfarrkirche St. Peter und Paul an den Mann bringen. So können erste Erfahrungen gesammelt und das Taschengeld aufgebessert werden.