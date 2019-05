Jubiläum : Feuerwehr Geldern wird 150 Jahre alt

Geldern Es begann mit der Turnerfeuerwehr. Seit 150 Jahren gibt es in Geldern eine organisierte Feuerwehr. Das Jubiläum soll auch dafür genutzt werden, um für das Engagement in der Wehr zu werben.

Ein ungewöhnliches Jubiläum feiert in diesem Jahr der Löschzug Geldern der Freiwilligen Feuerwehr. Er blickt auf seine 150-jährige Geschichte zurück. War das Löschen von Bränden früher gemeinsame Aufgabe aller Bürger – in Geldern gab es schon um 1549 eine Brandordnung – bildeten sich um 1880 die ersten Feuerwehren. In Geldern war es eine Gruppe aus dem TV Geldern, daher spricht man auch von der „Turnerfeuerwehr.“ Schon 1869 lässt sich das Bestehen dieser Gruppe nachweisen, möglicherweise gab es sie auch schon länger. 1885 wurde dann tatsächlich mit Hilfe von 50 interessierten Männern die Freiwillige Feuerwehr gegründet.

1935 war die Feuerwehr komplett motorisiert, so dass das Spritzenhaus in der Kirchstraße nicht mehr ausreichte. Das neue Feuerwehrhaus am Nordwall wurde bezogen. In der Kriegszeit und bei der Zerstörung Gelderns ließen auch viele Feuerwehrleute ihr Leben. Der Wiederaufbau der Wehr begann 1945 zunächst in der Zigarrenfabrik Deckers am Harttor. Vom Packschuppen der Firma Beterams ging es dann zu Seiler und Co. auf dem Ostwall. 1951 konnte das Gerätehaus am Nordwall wieder bezogen werden. Zum 100-jährigen Bestehen gab es 1969 eine Drehleiter für die Wehr. Zudem wurde die Gesamtfeuerwehr Geldern, bestehend aus acht Löschzügen, gegründet. Das Gerätehaus an der Königsberger Straße wurde 1988 eingeweiht. 1992 wurde der Förderverein des Löschzugs gegründet.