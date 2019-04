Gastronomie : Sevelener machen sich stark für Freizeit- und Genussmeile

Am Koetherdyck gibt es Sportmöglichkeiten und einige Gastronomiebetriebe. Die sollen nun bekannter werden, auch für Ortsansässige.

Theo Dammertz ist Feuer und Flamme. Der Koetherdyck in Sevelen trägt ab sofort den Titel „Freizeit- und Genussmeile im Hexenland“. So steht es auch in dem Flyer, der an die Sevelener Haushalte gegangen ist. Die haben schon Wirkung gezeigt. In den Restaurants Notos am Koetherdyck 16 und der Café & Trattoria da Franco sei seitdem mehr los, sagt der Betreiber des Wohnmobilparks. Von seinen Gästen bekommt er die Rückmeldung, dass sie die grüne Umgebung am Koetherdyck sehr schätzen, aber auch die Abwechslung. Denn nicht weit von dem Wohnmobilstellplatz befindet sich auch das Freibad Spaßbad Hexenland.