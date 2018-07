Ein Mann belästigt eine Frau in Geldern.

Täter flüchtig : Exhibitionist in Gelderner Park

Geldern Nach einem Exhibitionisten fahndet die Polizei. Am Samstag gegen 17.30 Uhr ging eine 24-jährige Frau mit ihrem Hund in einem Park an der Theodor-Heuss-Straße spazieren. Dort sah sie einen Mann, der hinter einem Baum stand und offensichtlich onanierte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken