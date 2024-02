Seit 45 Jahren in der niederrheinischen Rockszene aktiv Ein Lebenszeichen der Band Ion Tichy

Ijon Tichy heißt der fiktive Raumfahrer aus den „Sterntagebüchern“ des polnischen Schriftstellers Stanislaw Lem. Ion Tichy ist der Name der Gelderner Band, die 1979 aus der Gruppe Crazy Sewing Machine hervorgegangen ist. Das ist jetzt 45 Jahre her. Und die Band existiert noch immer. Das letzte Lebenszeichen gab es 2022. Da kamen die Musiker anlässlich des gemeinsamen „101. Geburtstags“ von Gründungsmitglied Gregor Pickers und seiner Frau vor mehr als 100 Gästen in Rheinberg zusammen. Bis in die frühen Morgenstunden wurde zusammen gejammt. Doch danach war es ruhig um das Quartett. Wie schon in den Jahren zuvor. 2009 hatte sich die Band aufgelöst.