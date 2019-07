Issumer Musiker : Kopfüber ins Abenteuer Musikbusiness

Issum Mrs. Greenbird gewannen 2012 bei einer Musikshow im Fernsehen. Nun gründeten Sarah Nücken und der Issumer Steffen Brückner ihr eigenes Label und sind mit ihrem neuen Album auf Tour.

Steffen Brückner Eine der schrägsten Sachen ist uns vor einigen Jahren in Florida passiert. Das war zu der Zeit als wir in den USA, in Nashville, unser zweites Album aufgenommen haben. Eine Dame hat sich im Supermarkt hinter dem Regal mit der Obst- und Gemüseauslage versteckt und uns die ganze Zeit beobachtet. Immer wenn wir hinschauten, hat sie sich geduckt. Man, sie hätte einfach was sagen können.