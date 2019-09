Neue Ausstellung in Geldern : Ein Hilferuf aus Künstlerhand

Geldern Hannes Haag und Hermann-Josef Windeln stellen in der Sparkasse in Geldern aus.

Das Thema ist hochaktuell: Der Klimanotstand bestimmt die Schlagzeilen. Mit dem Blick eines Künstlers hat sich Hannes Haag dem Thema gewidmet. Seine Gedanken sind seit Freitag in einer Ausstellung in der Kundenhalle der Sparkasse Krefeld in Geldern am Markt zu sehen. Gemeinsam mit Hermann-Josef Windeln vom Nabu konzipierte er die Ausstellung, die bald auch in Buchform ins Haus geholt werden kann.