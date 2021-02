Vorfall in Straelen : Hackerangriff auf das Straelener Gymnasium

Ein Hacker hat sich in den Unterricht am Gymnasium Straelen eingeschaltet. Foto: dpa-tmn/Silas Stein

Straelen Am Gymnasium Straelen ist es in der vergangenen Woche zu zwei Hackerangriffen gekommen. Das teilte die Kreispolizeibehörde Kleve am Dienstag auf Anfrage mit. Die Vorfälle ereigneten sich am Mittwoch und Donnerstag.

Betroffen war der Online-Unterricht von zwei Klassen der Jahrgangsstufe elf.

Wie Anna Stammen, Pressesprecherin der Kreispolizei, weiter mitteilte, handelt es sich bei dem Täter um einen Mann. Er saß am Mittwoch maskiert vor seinem Rechner und spielte Video-Sequenzen ein. Am Donnerstag wiederholte er seine Attacke, diesmal trug er keine Maske. Die Polizei machte keine Angaben darüber, wie lange der Unterricht unterbrochen werden musste.