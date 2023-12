Medusa spricht über ihre Gabe „Ich bin Wahrsagerin, keine Hellseherin“

Medusa In den Handlinien. Das ist wie bei einem Baum. Bei dem läst sich anhand der Ringe erkennen, ob er gute Zeiten oder trockene Zeiten hatte. Und genauso lässt sich in den Handlinien lesen. Es gibt die Hauptlinie, die Glückslinie und die Liebeslinie. Die bleiben nicht immer gleich. Neue Linien kommen hinzu, andere verschwinden. Manche sind unterbrochen, das heißt, es gibt Probleme. Wenn jemand Probleme mit der Gesundheit hat, erkennt man das auch in den Linien. Oder Kinder, die stehen an der Seite. An den Linien lässt sich auch ablesen, wie stark ein Mensch ist. Aber ist nur angedeutet. Es steht nichts fest.