Straßenkarneval in der Blumenstadt : Straelens Karneval – einfach traumhaft

Straelen Die Jecken in der Blumenstadt legten einen wunderschönen Umzug hin. Der Wind fiel nicht weiter ins Gewicht, zeitweise kam sogar die Sonne zum Vorschein. Tonnenweise wurden Süßigkeiten und Blumen geworfen.

Bei den Karnevalisten der Blumenstadt war am Sonntag schon vor 10 Uhr „alles paletti“. „Der Zug findet statt“, hieß es beim Frühstück des Elferrats in der „Tränke“. Der drohende Sturm erwies sich als längst nicht so stark wie befürchtet, und nach dieser guten Nachricht schmeckten Brötchen, Rosinenbrot, Käse, Wurst, Rührei und Hering noch mal so gut. Und während sich die Männer in den weißen Jacketts stärkten, trafen nach und nach die Teilnehmer des großen Umzugs ein und stellten sich auf Römer- und Marienstraße auf.