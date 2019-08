Schadstofffreie Mobilität : Die Gemeinde Kerken baut ihr E-Carsharing-Angebot aus

Kerken Den Bürgern steht das am Schwanenmarkt stationierte umweltfreundliche Fahrzeug jetzt dienstags und freitags ganztägig zur Verfügung.

Bereits seit April 2018 teilt sich die Gemeinde Kerken mit Bürgern einen Renault Zoe 40 Intens, der am Schwanenmarkt in Nieukerk bereitsteht. Das Fahrzeug konnte von der Gemeinde und von anderen bisher zu festgelegten Zeiten genutzt werden. Diese Blockzeiten werden nun ausgeweitet und somit an die gestiegenen Nutzungsbedürfnisse angepasst. Das teilte die Gemeindeverwaltung mit.

Von nun an steht das Fahrzeug den Kerkenern dienstags und freitags ganztägig zur Verfügung, so dass es an diesen Wochentagen sowie an Wochenenden und Feiertagen durchgehend genutzt werden kann. Montags, mittwochs und donnerstags kann das E-Fahrzeug wie bisher weiterhin ab 17 Uhr gebucht werden.