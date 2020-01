Aktion in Veert : Ein echtes Kamel bei den Sternsingern

(kla) Das war eine Überraschung: Nach dem Aussendungsgottesdienst für die Sternsinger in Veert stand am Samstag auf einmal ein echtes Kamel vor der St.-Martini-Kirche. Und dazu erwachsene Heilige Drei Könige.

Martin Naton und Monika Eyll-Naton hatten die Idee für diese Aktion, die als Dankeschön für die immer riesige Resonanz gedacht war. „Mit alles in allem 220 Aktiven, davon 155 Kinder, sind wir die größte Sternsinger-Aktion in der Gegend“, sagt Monika Eyll-Naton. Und dieses alle Jahre wieder außergewöhnliche Engagement sollte jetzt mit dem Auftritt dieses zur biblischen Geschichte passenden Tieres honoriert werden. Das „Wüstenschiff“ kam von der Kamelfarm in Issum in die Gelderner Ortschaft. Eine Familie aus der Kirchengemeinde hatte die Sache gesponsert. RP-Foto: Evers