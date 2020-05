Serie Dorfspaziergang in Corona-Zeiten : Begehrte Ziele an der B 221

Susanne Schaffers vom Brennstoffhandel Schaffers an der Diesel-Zapfsäule. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Broekhuysen Unaufhörlich rollt der Verkehr auf der Ortsdurchfahrt von Broekhuysen. Manche Autofahrer machen einen Zwischenstopp. Sie versorgen sich mit leckeren belegten Brötchen und preiswertem Diesel.

Der Natur ist das Virus schnurzpiepegal. Gras, Brennnesseln und Löwenzahn wachsen wie in der Vor-Corona-Zeit. Und müssen, für das gute Aussehen des Grünstreifens, kurz gehalten werden. An diesem Morgen übernimmt Frans Steegh diese Aufgabe ein paar Schritte außerhalb der Anlage der Sportfreunde Broekhuysen. „Innerhalb des Sportfeldes ist die Stadt zuständig, außerhalb der Verein“, sagt der Niederländer, der die Sportfreunde seit vier Jahren unterstützt. Dann lässt er die Sense wieder knattern, Ohrstöpsel bewahren ihn vor Hörschäden.

Eine Arbeit, die dieses Jahr entfällt, ist der Bühnenaufbau. Denn der beliebte „Rock in den Mai“ auf dem Platz der Sportfreunde ist aus hinlänglich bekannten Gründen nicht möglich.

Frans Steegh hält mit der Sense am Sportplatz von Broekhuysen den Grünstreifen gepflegt. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Musik erklingt normalerweise mehrmals im Jahr im Haus Gielen. Wenn es in Broekhuysen was zu feiern gibt, dann in diesem Saal. Doch dort sind seit Mitte März die Schotten dicht. Hintenrum kann man noch rein. „Bitte nur einzeln eintreten“, mahnt ein Schild. Und ein Zwei-Meter-Abstand ist Pflicht. Direkt links hinter der Tür ist eine kleine, rundum geschützte Verkaufstheke aufgebaut. Ein Schild informiert: „Pommes bitte selber zu Hause würzen“. Alles von der gutbürgerlichen Speisekarte verkaufen Margret und Norbert Schmitz jetzt außer Haus. „Der Service wird gut nachgefragt, vor allem am Wochenende“, erklären die Inhaber von Haus Gielen. Die Verluste der ausgefallenen Kommunion-, Geburtstags- und sonstigen Feiern lassen sich damit freilich nur zu einem Teil auffangen. Wann es wieder richtig losgeht? „Das ist nicht abzusehen, wir warten ab“, sagt das Wirtspaar.

Agnes Bauer im Geschäft „Bäcker von Lüllingen“ mit frischen Backwaren und der Rheinischen Post. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Der „Bäcker von Lüllingen“, direkt neben Haus Gielen, hat keine Zwangspause. Gut fürs Dorf. „Die Broekhuysener sind froh, dass hier ein Bäcker ist“, weiß Verkäuferin Agnes Bauer. Seit August 2016 ist der Laden hier, und seitdem sei der Zulauf langsam, aber stetig immer größer geworden. Zwei Kunden gleichzeitig dürfen unter Corona-Bedingungen in den Laden. Doch auf dem Platz davor treffen sich oft mehrere zu einem Schwätzchen. „Jeder kennt jeden“, sagt Agnes Bauer. Die Bäckerei dient so nicht nur als täglicher Brot- und Brötchenlieferant, sondern auch als Kommunikationszentrum, zumal ja auch Kirche und Pfarrheim geschlossen sind.

Mutmach-Bilder an der Kita St. Cornelius in Broekhuysen. Foto: Evers, Gottfried (eve)

„Ein Brötchen mit Käse, bitte“, sagt eine maskentragende Kundin. Die Backwaren sind auch bei Auswärtigen begehrt. Hier profitiert der Bäcker auch von der Ortsdurchfahrt der B 221, die von Straelen aus in Richtung A 40 und A 61 führt. Immer wieder gibt es telefonische Bestellungen von Arbeitstrupps für belegte Brötchen. „Die holt dann einer für die gesamte Kolonne ab.“

Lkw-Fahrer steuern schräg gegenüber gerne die Diesel-Zapfsäule vom Brennstoffhandel Schaffers an. Die zeigt heute einen Literpreis von unter einem Euro an. Auch sinkende Heizölpreise lassen das Geschäft brummen. „Die Leute rennen uns den Laden ein“, berichtet Susanne Schaffers. Um 7 Uhr fährt der erste Lastzug vom Hof. Und abends greift der Chef ein. „Mein Mann ist vor 23 Uhr nicht zu Hause“, sagt Susanne Schaffers über die Lieferfahrten zwischen Wemb und Nettetal.

Am ganzen Niederrhein sind die Mitarbeiter von Goumans unterwegs, um Bewässerungs-, Heizungs- und Landtechnik zu installieren. Schon in der zweiten Märzwoche habe man alle Vorbereitungen getroffen bei Schutz- und Desinfektionsmitteln, Zugangsbeschränkungen und Abstandsregeln, sagt Hubert Goumans, der mit seinem Bruder Heinz das Familienunternehmen leitet. Die Fernbaustellen deutschlandweit wurden unterbrochen, um die Beschäftigten zu schützen, Monteurtrupps sind separiert, um im Falle eines Falles eine einsatzbereite Reserve zu haben. Die Auftragslage, so Goumans, sei gut.

Mut machen sollen die Bilder, die am Zaun der Kindertagesstätte St. Cornelius hängen. Regenbögen, Schmetterlinge und Blumen von Kinderhand sind zu sehen. „Alles wird gut!“, hat ein Erwachsener auf ein Bild geschrieben. Eine Erwachsene öffnet nach dem Klingeln die Tür. In der Kita gilt die Notbetreuung. „Wir sind mit einem Kind gestartet, das ist dann immer mehr geworden“, teilt Erzieherin Petra Janssen mit. Zurzeit seien durchschnittlich fünf Kinder in der Betreuung.