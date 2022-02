Straelen : Tödliche Kollision auf der B 221

Straelen Zu einem schweren Verkehrsunfall mussten in Straelen am Mittwoch kurz vor Mitternacht Polizei und Feuerwehr ausrücken. Nach einem Frontalzusammenstoß mit einem Lkw starb ein junger Mann.

Ein 20-jähriger Mann aus Mönchengladbach ist bei einem Unfall in Straelen am Mittwoch kurz vor Mitternacht ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Donnerstag weiter meldete, fuhr der Mann gegen 23.55 Uhr mit seinem Mercedes auf der Bundesstraße 221 (Leuther Landstraße) aus Richtung A 40 kommend in Richtung A 61. Etwa 200 Meter hinter der Kreuzung Leuther Landstraße / Louisenburger Straße geriet er aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn, wo er frontal mit einem Lkw mit Auflieger kollidierte, der die B 221 in Gegenrichtung befuhr. Der Pkw-Fahrer wurde in seinem Auto eingeklemmt und erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Der 44-jährige Lkw-Fahrer wurde schwer verletzt und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus Für die Unfallaufnahme wurde ein Verkehrsunfallaufnahmeteam der Düsseldorfer Polizei hinzugezogen. Die Unfallstelle war mehrere Stunden in beide Fahrtrichtungen gesperrt, der Verkehr wurde umgeleitet.