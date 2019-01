Konzert : Tenöre singen in Sevelens Bürgerhaus

Toni Di Napoli und Pietro Pato. Foto: Agentur Foto: Tenöre4you

Sevelen Einen Abend mit unvergesslichen Melodien und schönen Stimmen versprechen die Veranstalter von „Tenöre 4 You“. Es handelt sich um die Sänger Toni Di Napoli und Pietro Pato, die für ein Konzert in das Bürgerhaus Sevelen kommen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Veranstaltung beginnt am Freitag, 11. Januar, um 19.30 Uhr.

Toni Di Napoli und Pietro Pato präsentieren eine Pop-Klassik-Mischung mit Live-Gesang in italienischem Gesangsstil. Auf dem Programm stehen legendäre Welthits aus Pop, Klassik, Musical und Filmmusik. Zu hören sind unter anderem Volare, Marina, My Way, Buona Sera Signorina, Nessun Dorma, Time To say Goodbye und Phantom der Oper. Umrahmt wird das Ganze von einer Licht-Show.



Rees : Tenöre am Donnerstag im Bürgerhaus

zurück

weiter

Toni Di Napoli, so die Konzertagentur, wechselt mit Leichtigkeit zwischen den Musikstilen und zieht alle Register seines Könnens. Soloauftritte beim Film-Festival in Venedig, der Toscana-Operngala und mehrere Produktionen mit bekannten Künstlern wie Helmut Lotti etablierten ihn in der europäischen Musikszene. Pietro Pato interpretiert gefühlvoll und ausdrucksstark mit angenehm warmer, weicher Stimme Welthits der Popmusik. Bisher blickt er auf 35 erste Plätze bei Festivals und fünf Grand-Prix-Teilnahmen in Europa zurück. In enger Zusammenarbeit entstand ein neues Album, das die künstlerische Begabung der beiden Sänger zeigt.