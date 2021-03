Kriminalität in Geldern : Geködert mit falschem Gewinn

Die Unbekannte am Telefon hatte betrügerische Absichten. Foto: pixabay

Geldern Opfer eines Betrugs am Telefon ist am Freitag ein 84-Jähriger aus Geldern geworden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, erhielt der Senior den Anruf einer ihm unbekannten Frau, die ihm mitteilte, er habe bei einer Verlosung viel Geld gewonnen.

Um den Gewinn zu erhalten, müsse er lediglich Google-Play-Guthaben-Karten kaufen und telefonisch die Kartennummern übermitteln. Dieser Aufforderung kam der 84-Jährige nach, kaufte mehrere Karten im Wert von je 100 Euro und gab die Kartennummern an die Anruferin weiter. Später kamen ihm jedoch Zweifel, und er informierte die Polizei.