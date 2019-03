Samstag in Hartefeld: Eigenes Bier für das Starkbierfest

HARTEFELD Für das zweite „Hartefelder Starkbierfest“ mit Musik und humoristischen Einlagen am Samstag, 30. März, im Saalbau der „Dorfschmiede“ wird ein eigenes Bier gebraut. Produziert wird es von Gelderns „Craftbeer“-Brauer Oliver Stöcker von der Fleuther-Brauerei.

Der Braukessel bei „Fleuther“ In Geldern kennt nur noch Dauerbetrieb. Schließlich soll zum zweiten „Hartefelder Starkbierfest“ am Samstag, 30. März, im Saalbau der „Dorfschmiede“ das Bier pünktlich um 19 Uhr angezapft werden. Gemeinsam mit der Schießgruppe der St.-Antonius-Schützenbruderschaft Hartefeld und dem Team der Familie Bozovic freut sich Gelderns „Craftbeer“-Brauer auf das Fest zu Halbfasten.

Oliver Stöcker von der Fleuther-Brauerei: „Eigens für den Abend in Hartefeld brauen wir unser ‚H-tor‘-Bier. Wir sind uns sicher, dass es den Gästen munden wird.“ Seit Dezember 2016 gibt es die kleine Brauerei in Geldern. Der Firmennamen Fleuther ist nach der Fleuth, dem Nebenarm der Niers, benannt. Firmengründer sind Oliver Stöcker, Bierfreak und gebürtiger Gocher, und Sylvana Westphal. Die Biere sind unfiltriert und enthalten keinerlei Zusatzstoffe. Sie sind so auch für Veganer geeignet.

Eigentliches Highlight wird aber das Bier an sich. Die Bezeichnung „H-tor“ ist ebenfalls eng angelegt an die bayrische Tradition, in der alle Starkbiere auf die Silbe –tor enden. Oliver Stöcker: „Da sich Hartefeld ja im Karneval immer gern als ‚Dorf mit H.‘ betitelt, stand der Name für unser Stark-Bräu schnell fest.“