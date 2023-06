Nachfolge für Werbering Gelderner Politik stimmt für Eigenbetriebs-Lösung

Die Idee kam gut an und wurde von der Politik einstimmig und fraktionsübergreifend so beschlossen. „Manchmal geht Gründlichkeit eben doch vor Schnelligkeit“, sagte der SPD-Fraktionsvorsitzende Andreas van Bebber: „Es war gut, dass wir die Gründung einer GmbH nicht voreilig in einem der letzten Ausschüsse beschlossen haben.“ Einzig den Bereich Kultur würde er vom Eigenbetrieb ausklammern wollen. Bürgermeister Sven Kaiser wies in diesem Zusammenhang noch einmal darauf hin, dass die Kulturthemen auch weiterhin im Kulturausschuss behandelt werden.