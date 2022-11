Ehrungen in Sevelen Der Kirchenchor Sevelen feiert sein Cäcilienfest

Nach zwei Jahren Corona-Pause hat der Kirchenchor St. Antonius/MGV Sevelen jetzt endlich wieder sein Cäcilienfest in gewohntem Umfang gefeiert. Es begann traditionsgemäß um 9 Uhr mit einer Heiligen Messe in der St.-Antonius-Pfarrkirche. Dechant Stefan Keller ging in seiner Predigt auf die Wichtigkeit und die Bedeutung des gemeinsamen Singens im Chor ein, wobei ein Wort aus einer alten Bibelübersetzung „Gott gibt den Ton an“ den roten Faden bildete. Danach stärkten sich alle Chormitglieder mit einem reichhaltigen Frühstück in der Gaststätte „Zur Linde“, bevor der Vorstand die Ehrung der Jubilare vornahm.