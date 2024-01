Neues von den Issumer Bruderschaften Ehrungen sind ein Grund zum Feiern

Im Anschluss an die Ehrungen wurde die Tombola gestartet. Viele große und kleine Preise wurden verlost. Ein Highlight der diesjährigen Tombola war sicherlich der Hauptpreis. Ein Balkonkraftwerk, welches von der Firma Frosch Elektrotechnik großzügigerweise gesponsert wurde. Nach einer letzten Stärkung am Käsebuffet wurde dann bis in den frühen Morgen hinein gefeiert und der Abend nahm einen gemütlichen Ausklang.