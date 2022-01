St.-Sebastianus-Bruderschaft Oermten-Großholthuysen 1453 : Oermter Schützen ehren verdiente Mitglieder

Oermten Christian Schulte-Kellinghaus, Sascha van Bernum, Sven Saers und Thorsten Schulte-Kellinghaus von der St.-Sebastianus-Bruderschaft Oermten-Großholthuysen wurden durch Diakon Helmut van den Berg mit dem silbernen Verdienstkreuz der historischen deutschen Schützenbruderschaften ausgezeichnet.

Die Oermter Schützen trafen sich zur Jahreshauptversammlung. Der Vorsitzende, der St.-Sebastianus-Bruderschaft Oermten-Großholthuysen 1453, Christian Schulte-Kellinghaus, begrüßte unter Einhaltung der 2G-Regel 47 Schützenbrüder im ehemaligen Vereinslokal „Zur Erholung“ (Fronhoffs) in Oermten. Besonders begrüßte er König Tim Gilsing mit seinen Ministern Daniel Ternieden und Markus Klümpen.

Nach der Eröffnung der Versammlung sprach Diakon Helmut van den Berg Grußworte an die Schützenbrüder. Es folgte das Totengedenken zu Ehren der in den beiden vergangenen Jahren verstorbenen Schützenbrüder. Nach den Berichten der einzelnen Abteilungen und des Kassenberichtes standen die Wahlen des Vorstandes auf dem Programm. Alle Vorstandsmitglieder wurden in ihren Ämtern bestätigt. Zum neuen Kassenprüfer wurde Hermann-Josef Schmetter von der Versammlung gewählt.