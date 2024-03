Viel Lob vom Bürgermeister Zahlreiche Ehrungen bei der Feuerwehr in Issum und Sevelen

Der Leiter der Gesamtwehr Issum, Daniel Eumes, wie auch Bürgermeister Clemens Brüx, dankten in ihren Reden den Mitgliedern beider Löschzüge für die geleistete Arbeit sowie die Bereitschaft, sich zum Wohle des Bürgers permanent fortzubilden. „Ein noch größeres Dankeschön geht insbesondere an die Familien der aktiven Wehr, die so oft auf ihre Lieben wegen Einsatz und Übung verzichten müssen!“ so Brüx in seiner Rede.