Ehrenamt in der Gemeinde Issum : Löschzug Sevelen ehrte und beförderte verdiente Kameraden

Sevelen Oberfeuerwehrmann Ludwig Hoeps wurde für seine 80-jährige Mitgliedschaft in der Freiwilligen Feuerwehr Issum von den Anwesenden gefeiert. Für ihren Einsatz nach der Naturkatastrophe im Ahrtal im vergangenen Jahr wurden die Feuerwehrmänner von Bürgermeister Clemens Brüx mit der Feuerwehr- und Katastrophenschutz-Einsatzmedaille des Landes NRW ausgezeichnet.

Nach der Begrüßung der Teilnehmer durch Löschzugführer Ludwig Boemans betonte der Bürgermeister Clemens Brüx in seiner Rede den Stellenwert des Ehrenamtes und bedankte sich für die Einsatzbereitschaft und die vielen investierten Stunden Freizeit der Kameraden in den vergangenen Jahren. Brüx hob die Leistungsfähigkeit der Feuerwehr bei Einsätzen in der Gemeinde Issum aber auch bei der Unterstützung nach der Flutkatastrophe im Ahrtal im Sommer vergangenen Jahres hervor. Zufrieden blickte der Bürgermeister auch auf den Neubau des Feuerwehrhauses in Sevelen und die feierliche Übergabe mit Einsegnung mit Tag der offenen Tür zurück. Chronist Stefan Desman verlas die Jahresberichte, die einen Überblick über die Einsätzen, Übungen und sonstigen Geschehnissen enthielten. Im Anschluss ehrte Bürgermeister Brüx verdiente Mitglieder für ihre langjährige Mitgliedschaft in der Freiwilligen Feuerwehr Issum. Franz Baumanns wurde, begleitet mit einer schönen Laudatio über sein Werden, Wachsen und Wirken beim Löschzug Sevelen, in die Ehrenabteilung versetzt. Peter Ullrich wurde für 50 Jahre Mitgliedschaft beim Löschzug Sevelen geehrt, Heinz Hoffmanns für 60 Jahre, Josef Schmetter für 70 Jahre und Johannes Hagmans für 75 Jahre. Ganz besonderen Applaus erntete Ludwig Hoeps von seinen Kameraden: Er wurde für seine 80-jährige Mitgliedschaft unter besonders herzlichem und langanhaltendem Applaus der Anwesenden geehrt. Sichtlich erfreut nahm „Lud Hoeps“ die Ehrung entgegen und der Bürgermeister nahm gerade die jüngeren Mitglieder der Feuerwehr auf eine kurze Reise in die bewegte Feuerwehrjugend des Geehrten, die in den Kriegsjahren des vergangenen Jahrtausends begann, bis zum heutigen Tag. Relativ „grün“ wirkten daneben die Kameraden Maurice Lüning, Stefan Leukers und Lutz Wienen, die für ihre zehnjährige Mitgliedschaft ausgezeichnet wurden.