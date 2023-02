Neujahrsempfang der SPD Geldern SPD Geldern würdigt ihre Jubilare

Neben den Ehrungen der Jubilare tauschten die Mitglieder sich eifrig über die aktuelle Weltlage und die Themen in der Stadt Geldern aus. Ortsvereinsvorsitzender Lars Aengenvoort informierte über die Vorhaben in naher Zukunft und kündigte weitere Veranstaltungen im Laufe des Jahres an. „Wir möchten uns dieses Jahr auf die Parteiarbeit fokussieren und die innerparteiliche Debattenkultur stärken und sind froh, uns wieder in einem größeren Rahmen treffen zu können“, so Aengenvoort.