Jubelpaar aus Straelen : Ehepaar Bosch feiert Goldhochzeit in Broekhuysen

Käthi und Heinz Bosch aus Broekhuysen haben am 9. April ihre Goldhochzeit gefeiert. Foto: Stade, Klaus-Dieter (kds)

Straelen (RP) Goldene Hochzeit feierten Käthi und Heinz Bosch aus Broekhuysen. Kennengelernt haben sie sich 1967 beim Osterball in Brüxken. Am 9. April 1969 gaben sie sich das Ja-Wort in der St.-Cornelius-Kirche Broekhuysen, wo Käthi auch aufgewachsen ist.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Nach der Hochzeit bauten sie in Broekhuysen bei Käthis Eltern einen Gartenbaubetrieb auf, den ihr Sohn Michael übernahm. Sie arbeiten noch heute in dem Betrieb mit, sowie es die Gesundheit zulässt. Das Jubelpaar hat vier Kinder, drei Schwiegersöhne und sieben Enkelkinder. Sie lieben Spieleabende und Fahrradtouren mit ihren Freunden. Auch Urlaub und Wochenendreisen machen sie gern. Die Goldhochzeit wurde mit Familie, Freunden, Nachbarn und Mitarbeitern gefeiert. Besonders gefreut haben sich die beiden über das von den Nachbarn gekränzte Haus.

(RP)