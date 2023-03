Hilfstransporte werden auf den Weg gebracht Kapellener sammeln weiter für die Ukraine

Der Krieg ist noch nicht vorbei. Für das Ehepaar Weynert aus Kapellen ist es selbstverständlich, dass sie weiter Hilfsgüter für die Menschen in der Ukraine sammeln. Angelika und Martin Weynert waren an der großen Spendensammelaktion bei Diebels beteiligt, die Anfang Dezember am Brauerei-Standort in Issum stattfand. Von morgens bis abends brachten die Menschen aus Issum und Umgebung Spenden: warme Anziehsachen, Bettzeug, haltbare Lebensmittel, Tiernahrung, aber auch Krücken, Rollatoren und Rollstühle. Das alles wird immer noch gebraucht, für die Verletzten. Auch Medikamente werden benötigt, Inkontinenzwäsche, Küchenutensilien, auch Elektrogeräte. „Die haben das gleiche System wie wir“, erklärt Angelika Weynert. Ihre Garage und eine weitere in der Nachbarschaft dient aktuell als Lager. Dort wird die Waren angenommen und gesichtet. Speziell wird auch für ein Kinderheim gesammelt. Gerne darf dafür auch Spielzeug abgegeben werden. Die Helfer haben sich untereinander vernetzt. Das Ehepaar aus Kapellen hat sich mit Hans Druyen aus Wankum getroffen. Er setzt sich ebenfalls für die Hilfstransporte ein und sagte, dass Schultaschen, Malzeug, Schlafsäcke, aber auch Sommer- und Winterkleidung ganz dringend für die Kinder benötigt werden. Ebenfalls aktiv ist die Schnelle Nothilfe Neuss. „Martin und ich machen das in kleinerem Stil“, sagt Angelika Weynert bescheiden. Durch die Unterstützung von Oliver Scholz von der Spedition Scholz Kühllogistik und der Unterstützung von Spedition Meyer Logostik können sie aber auch wieder in größerem Stil sammeln. Bis zum 18. März nimmt das Ehepaar aus Kapellen Sachen an, die dann auf den Weg gebracht werden. Telefonischer Kontakt über 02838 9407 oder 0163 5401516. Vom Bauernhof Heekeren wurden bereits zehn Tonnen Kartoffeln gespendet, die ebenfalls mit auf den Weg gebracht werden. „Wir geben jetzt Vollgas“, sagt Angelika Weynert. Die Menschen in der Ukraine sind nicht vergessen.