Kulturdenkmal : Alte Synagoge in Issum kann besichtigt werden

Issum Die ehemalige Synagoge in Issum im Haus Kapellener Straße 30 a kann besichtigt werden. Sie ist am Sonntag, 4. August, von 14 bis 17 Uhr für Besucher geöffnet.

Das Gebäude wurde von der jüdischen Gemeinde 1855 erworben. 1935 wurde es verkauft und fortan zu profanen Zwecken genutzt. So ist es erklärlich, dass das Gebäude die Pogromnacht vom 9. auf den 10. November 1938 überstanden hat und somit als einzige Dorfsynagoge am unteren Niederrhein erhalten blieb. 1987 erwarb die Gemeinde Issum den Gebäudekomplex. Der Synagogenraum wurde als Gedenkstätte wieder hergerichtet. Auch ist die Mikwe – das Reinigungsbad – erhalten geblieben. Bei der Restaurierung wurde sie im aufgefundenen, ursprünglichen Zustand belassen. Auch das Schulhaus wurde erhalten. Dort befinden sich heute eine Dokumentation zur Geschichte der Juden am Ort und in der Umgebung sowie eine Ausstellung von jüdischen Kult- und Gebrauchsgegenständen.