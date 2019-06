St.-Michael Schule : Klassentreffen nach 55 Jahren

55 Jahre nach ihrer Schulzeit trafen sich die ehemaligen Schüler der St.-Michael-Schule wieder. Foto: Ernst Ophey

Geldern 55 Jahre nach ihrer Schulentlassung trafen sich die ehemaligen Schüler der St.-Michael Schule in Geldern, zu einem Klassentreffen wieder. Nach einem Spaziergang durch den neuen Nierspark wurde dann am Holländer See eine Pause bei Bier und Frikadellen eingelegt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken