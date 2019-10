Ehemalige Volksschule Wankum und Harzbeck : Das große Klassentreffen in Wankum

Schüler und Schülerinnen, die 1959 in die damaligen Volksschulen Wankum und Harzbeck eingeschult wurden, sahen sich wieder. Foto: Kirschenberg

Wankum Ehemalige Schüler, die 1959 in die damaligen Volksschulen Wankum und Harzbeck eingeschult wurden, haben sich zum großen Wiedersehen getroffen. Es waren 32 Einladungen verschickt worden. 22 Ehemalige folgten der Einladung in die Gaststätte Haus Peuten in Wankum und kamen aus nah und fern.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken