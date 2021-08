Egon Hünnekens aus Weeze im Porträt : „Schatzsucher“ und Pferdezüchter

Die Pferdezucht ist nur eine von vielen Aktivitäten von denen Egon Hünnekens berichtet. Foto: Evers, Gottfried (eve)

WEEZE Egon Hünnekens bezeichnet sich gern als „echten Niederrheiner“. Der 82-Jährige blieb nach der Ausbildung der Weezer Verwaltung treu. Über 30 Jahre war er der Kontaktmann der Gemeinde zum Nato-Flugplatz Laarbruch.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Monika Kriegel

Einfach mal in die Natur lauschen, gemächlich durch das Baaler Bruch spazieren, im Pferdestall das frisch eingestreute Heu riechen. Lesen, Musik hören, Fahrradfahren. Die Vorlieben des Weezers Egon Hünnekens könnten in die Kategorie „Gelassenheit des Alters“ eingeordnet werden. Wäre da nicht der wache Geist, der ihn immer wieder aufs Neue fordert. „Haltet Euer Herz bereit“ heißt etwa die aktuelle Lektüre dieses Monats, bis sich der Lesekreis mit drei Frauen zum gemeinsamen Kochen, Essen und der anschließenden literarischen Nachbesprechung trifft. Und wäre da nicht nach wie vor das rege Interesse an der Familienforschung und den Ereignisse von, um und in seinem Lebensmittelpunkt Weeze, mit denen er die Jahrbücher füllt.

Der 82-Jährige bezeichnet sich gern als „echten Niederrheiner“, mit christlich-konservativen Wurzeln, zur Achtung von Leben und Natur erzogen. In Weeze geboren, hat er nach der Ausbildung zum Verwaltungsangestellten ausschließlich in der Weezer Gemeindeverwaltung gearbeitet, zuletzt als stellvertretender Hauptamtsleiter. Viel freie Zeit blieb da nicht für private Interessen. Über 30 Jahre war Hünnekens der Kontaktmann der Gemeinde zum Nato-Flugplatz Laarbruch. Mit seinem Pendant Bill Hall auf britischer Seite hat er intensiv zusammengearbeitet. „Das musste exakt vorbereitet sein. Ein Fest mit bis zu 50.000 Besuchern begann schon mal anderthalb Jahre vorher mit der Planungsphase“, erzählt der Pensionär aus turbulenten Zeiten. Lange vorbereitet und auch mal flexibel: „Eine Aktion auf Schloss Kalbeck drohte wegen Dauerregens auszufallen. Innerhalb von einer Stunde hatten wir alles in die Messe auf Laarbruch verlegt.“

Info Sammlungen bleiben erhalten Nachlass geregelt Egon Hünnekens hat frühzeitig bestimmt, in welche Hände die umfangreichen Sammlungen gegeben werden. Unter anderem gehen Dokumente ans Kreisarchiv Kleve, den Historischen Verein für Geldern und Umgegend, die Klosterbibliothek Gaesdonk, das Niederrheinische Museum für Volkskunde und Kulturgeschichte in Kevelaer und das Archiv der Gemeinde Weeze.

Die verantwortlichen Aufgaben forderten Hünnekens während seiner Zeit in der Gemeindeverwaltung auch außerhalb der Regelarbeitszeit. Dennoch blieb er immer „der Mann im Hintergrund“, der ungern im Rampenlicht stand, aber den Veranstaltungen durchaus den persönlichen Stempel aufdrückte. Nur einmal, zur Kirmesfeier 1994, war es unumgänglich, als er zum Adjutant der Festkettenträgerin Marianne Mees erkoren wurde. Festgebender Verein war der Partnerschaftsverein Weeze-Watton.

Als schönstes Erlebnis bleibt dem Senior aus seinen 38 Jahren Berufsleben dies in Erinnerung: „Eine mittellose ältere Mitbürgerin, der ich nach dem Tode ihres Mannes geholfen hatte, kam ins Büros, schaute mir in die Augen, drückte nur die Hand, sagte ,Danke’ und ging ohne ein weiteres Wort.“ Eine etwas peinliches Vorkommnis widerfuhr ihm in seiner Eigenschaft als Standesbeamter. Nach einer Trauung sprach er einen Gast an: „Sie sind bestimmt die Mutter der Braut?“ und die Antwort von der Dame lautete: „Nein, ich bin die Schwester.“

„Woher stammen meine Wurzeln?“, fragte sich Hünnekens bereits als junger Mann von etwa 20 Jahren. Die Erforschung seiner Familiengeschichte führt er so nachhaltig, dass er bundesweit alle Familienmitglieder zusammentragen und auswerten konnte. Besonders lebendig wurde es für den Geschichtsfreund, als er auf detaillierte Bestandteile von Jakobus Theodorus Hünnekens, einem bedeutenden Kevelaerer Kleesamengroßhändler, der etwa Mitte des 18. Jahrhunderts lebte, stieß. Seine abenteuerliche Suche führte sogar zu einem schwedischen Familienmitglied in Stockholm.

Wenn sich jemand so lange mit Genealogie und Geschichte beschäftigt, so liegt es nahe, sich auf „Schatzsuche“ bei Antiquitäten-Messen zu begeben. „Ich habe immer nur etwas mitgebracht, was mir gefallen hat. Das musste keinen großen Wert besitzen“, erzählt der Weezer. Sein ideeller Schatz steht ohnehin eingerahmt neben kleinen Pillendöschen und Porzellanfiguren: „Das Geschenk meiner Patentante zu meinem 50. Geburtstag. Eine handkolorierte Lithografie eines Andachtsbildes, von denen nur zwei Exemplare aus der Zeit kurz nach Beginn der Wallfahrt in Kevelaer vermutet werden.“

Immer wieder gibt es im Leben von Egon Hünnekens prägende, frühkindliche Momente, wie die letzten Kriegsjahre auf dem großelterlichen Hof in Geldern. Mit dem Kauf und Umbau der Bruelmanskat in Baal schufen er und sein Partner sich vor rund drei Jahrzehnten ein kleines Reiterparadies in bäuerlicher Atmosphäre. „Über 25 Jahre haben wir mit viel Erfolg an Springturnieren teilgenommen und Springpferde gezüchtet“, denkt Hünnekens an aktive sportliche Zeiten zurück. Heute stehen lediglich noch drei Reitpferde im Stall. Die Zucht sei zu anstrengend geworden in seinem Alter, sagt der Reiter.