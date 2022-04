Earth Day in Straelen : Ein Song für die Rettung der Erde

Die Geigerin Lea Brückner aus Straelen hat einen Song für den „Earth Day“ aufgenommen. Foto: Norbert Prümen

Straelen Die Geigerin Lea Brückner aus Straelen hat mit zwei Sängern aus den USA und Großbritannien ein Lied zum „Earth Day“ am 22. April aufgenommen. Ein Produzent aus Düsseldorf führte alle kreativen Beiträge zusammen.

Am Anfang stehen Sphärenklänge. Dann singt ein Mann zu sanften Keyboard-Akkorden. Im Refrain setzt das volle Synthesizer-Orchester ein, gefolgt von einem Geigen-Intermezzo, das zur zweiten, von einer Frau gesungenen Strophe überleitet. Rund vier Minuten dauert der Song, den man sich von der Machart her auch gut als deutschen Beitrag zum Eurovision Song Contest vorstellen könnte. Doch diese Popmusik zielt auf mehr als auf zwölf Punkte von einer Jury. „Feel Like Home“ heißt der Song. Er soll dazu beitragen, die Umwelt zu retten. Und Lea Brückner hat ihren Teil zu dieser künstlerischen Aktion beigetragen.

Im Herbst des vergangenen Jahres hat die Geigerin aus Straelen die Initiative „Music For Our Planet“ gegründet. Als Online-Community, was in der Corona-Pandemie angezeigt war. „Es geht darum, dass wir als Musiker uns um die Zukunft der Welt kümmern“, beschreibt die 24-Jährige ihre Motivation.

Info Mit einem Klick den Nabu unterstützen Was Song „Feel Like Home“ Wann Er geht am 21. April um Mitternacht online. Wo Spotify, Youtube und viele andere Streamingplattformen (https://fanlink.to/rival-feel-like-home) Wie Jeder Klick auf den Song bedeutet eine Spende für den Naturschutzbund Deutschland (Nabu).

Durch ihre Initiative lernte sie den Produzenten Rival aus Düsseldorf kennen. Der wiederum hatte schon mit der Sängerin Laura Brehm aus Colorado und mit Sänger Caravn aus London zusammengearbeitet. „Beide Sänger waren beim Thema Umwelt und Natur schon engagiert“, berichtet Lea Brückner. So ging ein Teil des Erlöses aus einem Brehm-Album an eine Baumpflanzaktion, ihre Merchandising-Artikel bestehen aus nachhaltigen Materialien.

Bei einer Zoom-Konferenz Anfang März 2022 überlegte das Quartett: Wie und was kann man machen? Es kam zu einer Songwriting-Session, bei der Melodiebruchstücke und Akkordfolgen entstanden. „Jeder nahm seinen Part grob auf“, erläutert Lea Brückner die Vorgehensweise. Die beiden Sänger steuerten Text und Melodie bei, die Straelenerin arbeitete den Geigenpart aus, der nach dem ersten Refrain und im letzten Drittel des mit einer Keyboard-Passage ausklingenden Liedes zu hören ist. Geigerin und Sänger schickten ihre Beiträge an Rival, der alles zusammenfügte und dem Stück den letzten Schliff verlieh. Der Produzent sorgte, so Lea Brückner, für die Klänge im Hintergrund und das ganze Sound-Design.

Aus einer Textzeile wurde der Song-Titel „Feel Like Home“ abgeleitet. Wir alle sollten auf unser Zuhause achtgeben, dafür sorgen, dass es bewohnbar bleibt. So lautet die Botschaft. Und jeder kann durch das Anhören des Liedes dazu beitragen, dass es unserem Planeten zumindest nicht schlechter geht. Denn jeder Klick erzeugt eine Spende für den Nabu.