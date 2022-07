Chance auf Titelverteidigung : FIFA22: Walbecker steht im WM-Achtelfinale

Walbeck Im Fußball-Simulationsspiel „Fifa 2022“ hat die deutsche Nationalmannschaft um Markus Günther die Chance auf die Titelverteidigung gewahrt. Jetzt wartet Russland.

Als amtierender Weltmeister hat sich an der ehrgeizigen Zielsetzung „Titelverteidigung” dennoch nichts geändert. Markus „Salva” Günther aus Geldern ist auch weiterhin Teil des Kaders.

Nach den überzeugenden Auftritten zum Auftakt gegen Moldawien folgte gegen die brasilianische Seleção die höchste Niederlage in der Geschichte der Nationalmannschaft. Im Rückspiel konnte sich die deutsche Elf neu sortieren und sich somit zumindest einen Sieg gegen Brasilien sichern. Am letzten Spieltag folgten zwei ernüchternde Niederlagen gegen den späteren Gruppensieger Spanien. Der kommende Gegner aus Russland setzte sich mit fünf Siegen klar gegen Rumänien, Bolivien und die USA durch. In der gesamten Gruppenphase kassierte die Mannschaft nur zwei Gegentore. Das Team Germany wird ansprechende Lösungen präsentieren müssen, um die defensive Grundordnung zu überwinden. Ein technisch und taktisch hochklassiges Spiel scheint programmiert zu sein.