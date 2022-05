Gegen Portugal : Walbecker Markus Günther verliert EM-Finale

Walbeck Beim Fußballsimulationsspiel „FIFA 22“ hat die deutsche Nationalmannschaft im Pro-Club-Modus den Titel verpasst. Das Team verlor 3:1 gegen Portugal.

Die deutsche Mannschaft um Markus Günther aus Walbeck hat das Endspiel in der „FIFA 22“-Pro-Clubs Europameisterschaft verloren. In einem ereignisreichen Aufeinandertreffen reichte es in der Gesamtabrechnung nur für ein 1:3. Nachdem das Hinspiel mit 1:1 geendet hatte, dominierte Portugal das Rückspiel über weite Strecken und entschied es mit 2:0 für sich. Den dritten Platz sicherte sich Frankreich mit einem Erfolg gegen Georgien.