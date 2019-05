E-Dry-Gelände in Geldern : Debatte übers Wohnen neben der Disco

Geldern Das Gelände neben der E-Dry beschäftigt den pensionierten Architekten Erwin Wilmes seit Jahren. Die Stadt jedoch sieht dort keinen Bedarf für Wohnraum und setzt auf andere Bauprojekte.

Verena Kensbock (veke) ist Redakteurin in Geldern am Niederrhein.

Es ist das leerstehende Gelände neben der Disco E-Dry, die Erwin Wilmes seit Jahren beschäftigt. Vor mehr als zwei Jahren hatte der pensionierte Architekt ein Konzept für eine Siedlung rund um das Gelände Discothek im Bereich des früheren Hofes Plattlus vorgestellt. Die Eckpunkte: Dreistöckige Mehrfamilienhäuser mit insgesamt bis zu 300 barrierefreien Wohnungen – bezahlbarer Wohnraum für Senioren und Menschen mit Behinderung. Schließlich ist Geldern die Stadt im Kreis Kleve mit dem größten Anstieg an Bürgern, die 60 Jahre oder älter sind. Geplant hat Wilmes zudem eine Siedlung mit Ein- und Zweifamilienhäusern, einen Kindergarten, ein Schnellrestaurant und eine Veranstaltungsstätte im E-Dry-Gebäude – in dem heute jedes Wochenende gefeiert wird.

Fehlende Wohnungen Bürgermeister Sven Kaiser zufolge werden in der Stadt Geldern kurzfristig fast 500 Wohnungen in Mehrfamilienhäusern entstehen. Das erklärte er beim Unternehmerabend der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve. Man bleibe am Ball, um den ermittelten Bedarf von fast 1500 Wohnungen bis 2030 weitgehend befriedigen zu können.

Aus Sicht der Stadtverwaltung ist eine Wohnbebauung auf dem Gelände undenkbar. „Definitiv nicht an der Stelle“, sagt Gelderns Wirtschaftsförderer Tim van Hees-Clanzett. Vorstellbar sei an der verkehrsreichen Kreuzung nur Gewerbe. „Zudem sehen wir derzeit keinen Bedarf.“ Mit dem Eigentümer des E-Dry-Areals habe es in der Vergangenheit zwar Gespräche darüber gegeben, ob er die Fläche nicht an die Stadt verkaufen wolle. Aber bisher seien diese ergebnislos verlaufen. Es sei noch nicht mal dazu gekommen, dass konkrete Preisvorstellungen diskutiert wurden. Stattdessen sei die Stadt an vielen anderen Stellen aktiv, um bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, heißt es.