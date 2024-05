Besonderes Angebot am Niederrhein Geocaching-Abenteuer auf dem Campingplatz

Ein Vogelhaus ist nicht einfach ein Vogelhaus, ein Baumstumpf ist mehr als nur totes Holz. Wer einmal als Geocacher unterwegs war, der sieht die Welt mit anderen Augen. Denn überall kann ein „Cache“, also ein kleiner Schatz hinterlegt sein, den es zu heben gibt. „Caches“ sind Behältnisse, in denen sich das Logbuch befindet, in das sich der Finder einträgt, aber auch Rätsel, die es zu lösen gibt. Eigentlich geht es darum, eine Geschichte zu erzählen, sagt Steffen Miertz vom Stammtisch Cacher-Team Geldern.